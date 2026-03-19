Presidente Manfredi: Don Peppe Diana, fronte di legalità e speranza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Don Giuseppe Diana, sacerdote coraggioso ed autentico testimone del Vangelo, ha rappresentato un faro di giustizia, legalità e speranza per il suo territorio e per l’intero Paese.

La sua voce, libera e determinata, continua a risuonare nelle coscienze di quanti credono in una società più giusta, fondata sul rispetto della dignità umana e sul rifiuto di ogni forma di violenza e sopraffazione​.