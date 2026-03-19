Presidente Manfredi: Don Peppe Diana, fronte di legalità e speranza

In Consiglio regionale, con sala conferenze, a lui intitolata, suo esempio sempre presente
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Don Giuseppe Diana, sacerdote coraggioso ed autentico testimone del Vangelo, ha rappresentato un faro di giustizia, legalità e speranza per il suo territorio e per l’intero Paese.
La sua voce, libera e determinata, continua a risuonare nelle coscienze di quanti credono in una società più giusta, fondata sul rispetto della dignità umana e sul rifiuto di ogni forma di violenza e sopraffazione.
Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ricorda così la figura del sacerdote a 32 anni dalla sua uccisione, avvenuta il 19 marzo 1994, per mano della camorra.
Manfredi sottolinea:
Quest’anno il ricordo di Don Peppe Diana assume un valore ancora più significativo con l’avvio del processo per la sua beatificazione: un percorso che riconosce non solo il suo sacrificio, ma anche la straordinaria testimonianza di fede e impegno civile che ha lasciato in eredità.
Il Consiglio regionale della Campania ha voluto rendere omaggio alla sua figura dedicandogli una sala conferenze, affinché il suo nome continui a vivere nei luoghi delle Istituzioni, ispirando quotidianamente il nostro operato.
Oggi più che mai avvertiamo il dovere di ribadire quanto il suo esempio debba guidarci. Don Peppe Diana ci ha insegnato che non esiste neutralità di fronte all’ingiustizia: scegliere da che parte stare è una responsabilità morale che riguarda tutti noi.
Il Presidente dell’Assemblea legislativa campana conclude:
Nel giorno di San Giuseppe, simbolo di paternità, protezione e dedizione, questa ricorrenza assume un significato ancora più profondo.
Don Diana portava il nome di Giuseppe e, come un padre per la sua comunità, ha saputo proteggere, educare e indicare una strada di speranza, anche a costo della propria vita.
Rivolgo, infine, un pensiero e un augurio sincero a tutti i padri, custodi di valori e punti di riferimento fondamentali nelle nostre famiglie e nella società.