Presidente Manfredi: Celebriamo lavoratori, non è festa senza sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Nel giorno della Festa del Lavoro, celebriamo tutti i lavoratori che, con il loro impegno e tra tante difficoltà, rendono grande l’Italia, particolarmente nella nostra Campania, dove la piaga del lavoro nero e delle morti sul lavoro ferisce con troppa frequenza.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

L’esponente del PD aggiunge:

Come ha ricordato ieri l’Arcivescovo Battaglia, chiamarli incidenti o morti bianche non dà il senso del sacrificio umano che c’è dietro queste tragedie.

La lotta alla disoccupazione, per sicurezza sul lavoro, per il lavoro legale e di qualità, per salari adeguati, sono tematiche strettamente connesse tra di loro. Senza questi presupposti, non potremo mai parlare di una Festa.

È un impegno che deve vederci tutti uniti, al di là dei ruoli e degli schieramenti politici per rispondere appieno al dettato costituzionale.

Occorre, dunque, elevare il livello di attenzione e di reazione, anche sul piano giudiziario, sul drammatico fenomeno delle morti e degli incidenti sul lavoro e sul lavoro nero, che spesso ne è presupposto.