Presidente Manfredi: Buon lavoro ai neo Sindaci e Consiglieri comunali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

L’esponente del PD sottolinea:

Il dato sull’affluenza al voto in Campania è stato molto positivo e migliore anche di quello nazionale con ciò evidenziando la grande partecipazione democratica che c’è stata nella nostra regione, sicuramente motivata dalla presenza in campo di progetti politici territoriali credibili.

Queste elezioni amministrative evidenziano che il modello “Comune di Napoli” e “Regione Campania” sta portando frutti positivi ed è in crescita dando vita a quella filiera istituzionale di qualità, solida ed efficace che è fondamentale per dare slancio allo sviluppo del nostro territorio.