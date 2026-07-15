Presidente Manfredi al ‘Premio Ammaturo – Legalità Citta di Napoli’

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania all’iniziativa della Questura di Napoli al Teatro di Corte di Palazzo Reale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il ‘Premio Ammaturo – Legalità Città di Napoli’ rappresenta un’occasione molto importante per ricordare l’eccellente Vice Questore e Capo della Squadra Mobile di Napoli, Antonio Ammaturo, un grande servitore dello Stato, tragicamente ucciso, insieme con l’agente scelto Pasquale Paola, dalle Brigate Rosse, 44 anni fa a Napoli, e per rimarcare l’unità e la sinergia di tutte le Istituzioni nella prevenzione e nel contrasto della criminalità e per la legalità a Napoli e in Campania, un bene prioritario soprattutto in questa fase di grande ascesa internazionale, turistica ed economica per la nostra città e per la nostra Regione.

È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, in occasione del ‘Premio Ammaturo – Legalità Citta di Napoli’ organizzato dalla Questura di Napoli, stamani, nel Teatro di Corte di Palazzo Reale.

Antonio Ammaturo rappresenta un simbolo di immenso valore per Napoli e per la Campania ed un modello per gli eccellenti uomini e donne, agenti delle Forze dell’Ordine, ai quali sono conferiti riconoscimenti in segno di ringraziamento e valorizzazione del loro lavoro per la sicurezza delle comunità

ha aggiunto l’esponente del PD, che ha ricordato