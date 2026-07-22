Presidente Manfredi a presentazione libro ‘Non è un gioco, è azzardo’

Appuntamento il 23 luglio nel Salone della Chiesa di San Giorgio Maggiore a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, parteciperà alla presentazione del libro dal titolo ‘Non è un gioco, è azzardo’ del deputato del PD Stefano Vaccari, che si terrà il 23 luglio 2026 alle ore 18:00 presso il Salone della Chiesa di San Giorgio Maggiore, in via Duomo n.237, a Napoli.

Il libro, che ha la prefazione del Cardinale, Arcivescovo metropolita di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Maria Zuppi, racconta, attraverso storie autentiche, testimonianze, dati, analisi, il fenomeno del gioco d’azzardo in Italia e rappresenta un confronto sui numeri e sulle sfide per la prevenzione.

Il Presidente Manfredi sottolinea:

È un tema di grande importanza che riguarda una grave problematica della nostra società che vede sempre più persone, particolarmente nella città di Napoli, cadere nella trappola del gioco d’azzardo con relative conseguenze economiche, psicologiche, di usura e di criminalità. Si tratta di un’emergenza sociale rispetto alla quale le Istituzioni devono puntare sulla prevenzione, innanzitutto culturale, sulla repressione penale del fenomeno e sul sostegno alle vittime e alle loro famiglie.

Insieme con il vertice dell’assemblea legislativa campana e con l’autore, parteciperanno alla presentazione del libro Padre Carmelo Raco, Parroco della Chiesa di San Giorgio Maggiore, la giornalista Rosaria Capacchione, il Presidente di Legacoop Campania, Anna Ceprano, il Presidente di Finetica ETS, Nello Tuorto.