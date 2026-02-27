Presidente Manfredi a inaugurazione anno giudiziario TAR Campania

Positivi dati su produttività, sinergia istituzionale per prevenire contenziosi e favorire sviluppo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Sono molto positivi i dati sulla produttività e sullo smaltimento dell’arretrato giudiziario, resi noti dal TAR Campania, e l’auspicio èche si possa proseguire questo percorso virtuoso grazie anche ad una maggiore collaborazione ed attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di prevenire l’insorgere di contenzioso, per accelerare i procedimenti amministrativi e, quindi, lo sviluppo del nostro territorio.

È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, partecipando, stamani alla inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

È molto importante prevenire il contenzioso e favorire azioni amministrative agevoli e celeri per sostenere lo sviluppo di Napoli e della Campania, che stanno vivendo una fase molto positiva di crescita e di sviluppo; penso, in particolare, alla realizzazione del progetto di risanamento e di sviluppo urbanistico, turistico ed economico di Bagnoli, e ai grandi eventi, come l’America’s Cup, che costituiscono un volano per la crescita del territorio.

Lo ha aggiunto l’esponente del PD, che si è soffermato anche sul tema dell’uscita della Regione Campania dal piano di rientro sanitario sul quale pende un contenzioso giudiziario con il Ministero della Salute.

Il Presidente Massimiliano Manfredi ha detto: