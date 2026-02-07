Presidente Manfredi a evento ‘Medaglie d’Oro e delle Toghe d’Onore’

La cerimonia si è svolta a Castel Capuano

Il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni rappresentative e l’Avvocatura si fondano sulla comune missione: servire i cittadini, garantire diritti, promuovere legalità e coesione sociale. In tale ottica, l’Avvocatura è un interlocutore essenziale ed un tramite fondamentale per i cittadini e le cittadine nell’accesso al nostro sistema giudiziario, una coscienza critica e costruttiva del nostro sistema democratico.

È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, intervenendo, stamani, alla Cerimonia delle Toghe d’Onore e delle Medaglie d’Oro nel ‘Salone dei Busti’ a Castel Capuano.

Il vertice dell’Assemblea legislativa campana ha sottolineato:

L’Avvocatura napoletana è portatrice di una storia prestigiosa, fatta di impegno civile, di elaborazione giuridica, di presenza costante accanto ai cittadini, soprattutto nei momenti più delicati, una storia che ha saputo coniugare il rigore della tecnica giuridica con una profonda sensibilità sociale, diventando parte integrante dell’identità civile della nostra comunità. Le Medaglie d’Oro che vengono conferite oggi agli Avvocati con quaranta anni di iscrizione all’Albo testimoniano una vita professionale segnata dalla continuità, dalla dedizione, dal rispetto delle regole e delle istituzioni. Le Toghe d’Onore, intitolate a coloro che non sono più con noi, rappresentano un ponte ideale tra generazioni. Ricordano chi ha contribuito con la propria vita professionale a rafforzare il prestigio dell’Avvocatura e, al tempo stesso, indicano una strada ai giovani avvocati che muovono i primi passi nella professione.

L’esponente del Partito Democratico si è soffermato anche sulla figura dell’Avvocato Vincenzo Siniscalchi

decano dei penalisti napoletani e riferimento autorevole dell’Avvocatura a livello nazionale che, con la sua lunga esperienza professionale, unita all’impegno nelle più alte sedi istituzionali, come la partecipazione al Consiglio Superiore della Magistratura, testimonia come competenza, indipendenza e rigore etico possano tradursi in un servizio autentico alla giustizia e alla democrazia.

Il Presidente Massimiliano Manfredi ha detto: