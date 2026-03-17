Presidente Manfredi a evento Anniversario Corpo Polizia Penitenziaria

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi parteciperà alla Cerimonia per il 209esimo Anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, che si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 11:00, in piazza del Plebiscito, a Napoli.

Massimiliano Manfredi sottolinea:

Gli agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria svolgono un ruolo fondamentale e rappresentano una risorsa indispensabile: donne e uomini che, ogni giorno, con coraggio e dedizione, garantiscono la sicurezza, operando in una delle frontiere più difficili della nostra democrazia ed in condizioni spesso complesse, per le note problematiche legate alla condizione delle persone sottoposte a detenzione.

Spesso lontani dai riflettori, se non in situazioni critiche, le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria sono uno dei pilastri della sicurezza nazionale e della coesione sociale.

In occasione di questa celebrazione è ancora più opportuno valorizzare il loro lavoro e riaffermare il valore strategico di questa istituzione.

Per questo, voglio trasmettere al Corpo di Polizia Penitenziaria la vicinanza ed il sostegno del Consiglio Regionale della Campania, anche come ringraziamento e sostegno all’importante funzione, anche sociale, da esso svolta.