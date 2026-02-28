Presidente Manfredi a cerimonia scoprimento del ‘Busto’ Siniscalchi

L’evento si è svolto a Napoli, a Castel Capuano

Vincenzo Maria Siniscalchi era un grande innovatore in tutto: nel diritto, nella politica, da avvocato, da componente laico del CSM, da parlamentare. A sinistra, un paladino del garantismo che scelse di mettere la propria professione al servizio di questo importante principio costituzionale, in particolare durante il periodo di Tangentopoli. È stato un grande onore aver ricevuto il dono della sua amicizia ed i suoi insegnamenti. A nome di tutta la generazione politica e forense, voglio ringraziarlo perché, se siamo arrivati dove siamo oggi, lo dobbiamo a persone di valore come lui.

È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, intervenendo alla cerimonia per lo scoprimento del ‘Busto’ dell’avvocato e parlamentare Vincenzo Maria Siniscalchi, che si è tenuta, stamani, a Napoli, nello storico tribunale di Castel Capuano.