Presidente Manfredi a cerimonia ‘Medaglie d’Oro e delle Toghe d’Onore’

L’evento è in programma il 7 febbraio a Castel Capuano
Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, parteciperà, sabato 7 febbraio 2026 alle ore 10:45, nel Salone dei Busti di Castel Capuano, a piazza Enrico de Nicola, n.74, in Napoli, alla Cerimonia di conferimento delle ‘Medaglie d’Oro e delle Toghe d’Onore’, su invito del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste.