Presidente Manfredi a Cerimonia inaugurale dell’Anno Giudiziario 2026

Appuntamento il 31 gennaio a Napoli a Castel Capuano
Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, parteciperà, sabato 31 gennaio 2026 alle ore 10:00, nel ‘Salone dei Busti’ di Castel Capuano, a piazza Enrico de Nicola, n.74, in Napoli, alla Cerimonia inaugurale dell’Anno Giudiziario 2026 presso la Corte d’Appello di Napoli, su invito della Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, e, sabato 7 febbraio 2026 alle ore 10:45, alla Cerimonia di conferimento delle ‘Medaglie d’Oro e delle Toghe d’Onore’, presso il ‘Salone dei Busti’ di Castel Capuano, a piazza Enrico de Nicola, n.74, in Napoli, su invito del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste.