Presidente Manfredi a cerimonia 212° anno fondazione Arma Carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, parteciperà, su invito del Generale di Corpo d’Armata, Comandante Interregionale Ogaden a Napoli, Massimo Masciulli, alla Cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si terrà il 5 giugno 2026 alle ore 19:45 presso la sede del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, in via Domenico Morelli n. 38, a Napoli.

Il vertice dell’Assemblea legislativa campana sottolinea:

Parteciperò con grande orgoglio ed emozione alla cerimonia del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri che, quest’anno, avrà un ulteriore importante significato, in quanto ricorrono gli 80 anni della Repubblica Italiana, di cui ‘Arma dei Carabinieri rappresenta, con la sua storia ed i suoi valori, un simbolo dello stretto legame tra Italiani ed Istituzioni ed un baluardo della difesa militare dello Stato, della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini e delle cittadine e punto di riferimento sui territori.