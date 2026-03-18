Presidente Manfredi a Cerimonia 209° Anniversario Polizia Penitenziaria

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi ha partecipato, stamani, in Piazza del Plebiscito, alla Cerimonia per il 209° Anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il vertice dell’assemblea legislativa campana ha sottolineato:

Una cerimonia di grande valore istituzionale che sottolinea l’importante ruolo degli agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, i quali svolgono una funzione fondamentale e rappresentano una risorsa indispensabile nel sistema carcerario italiano, e particolarmente campano, e nella società.

Essi sono fondamentali per la sicurezza ma anche nell’affrontare le difficili condizioni delle nostre carceri e nel garantire supporto alla realizzazione dello scopo rieducativo della pena e al reinserimento sociale delle persone sottoposte a detenzione.

Occorre valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria e migliorare le loro condizioni di lavoro, anche sul piano retributivo, per dare un segnale chiaro e concreto, come Stato, del riconoscimento del loro lavoro, nell’ambito di una più ampia azione per la valorizzazione dei Corpi di Polizia del nostro Paese, baluardo del bene primario della sicurezza e della nostra società.