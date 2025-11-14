Presidente FISI Roda a Napoli premierà i migliori sciatori campani

Presentati i programmi per la prossima stagione

Sarà presente a Napoli anche Flavio Roda, Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, in occasione della presentazione dei programmi del Comitato Campano Pugliese e della premiazione degli atleti che hanno raggiunto i migliori risultati nella scorsa stagione, che si terrà il prossimo lunedì 17 novembre all’Auditorium Porta del Parco, via Diocleziano, 341, a partire dalle ore 15:00.

L’incontro inizierà con una Tavola Rotonda sul tema delle norme di sicurezza sulle piste con la partecipazione dei rappresentanti dei Giudici di Gara.

Seguirà la presentazione delle squadre per la prossima stagione curata dai responsabili tecnici del Comitato che illustreranno i percorsi e gli obiettivi e sarà preceduta dall’intervento di Ruggiero Muzzarelli, coordinatore FISI Centro Sud.

L’importanza dell’evento è testimoniata dalla presenza del Presidente della FISI, Flavio Roda che premierà gli atleti che hanno ottenuto i maggiori risultati nella scorsa stagione agonistica, tra cui anche Giada D’Antonio entrata a far parte della nazionale giovanile della Federazione.

Il Presidente del Comitato campano pugliese, Antonio Barulli, afferma:

Alla vigilia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina i nostri atleti hanno dimostrato, con i risultati dello scorso inverno, che gli obiettivi internazionali possono essere raggiunti, grazie ad una seria programmazione anche da sciatori provenienti dal Sud.

Vista la rilevanza degli argomenti trattati durante l’incontro sia per gli atleti, sia per i genitori, la manifestazione sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Videoinformazioni, per offrire la possibilità di partecipare anche da remoto https://videoinformazioni.com/diretta-streaming/.