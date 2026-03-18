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Presidente Fico riceve Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi

Di
Redazione
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Stibbe e Fico

L’incontro a Palazzo Santa Lucia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto oggi a Palazzo Santa Lucia l’Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, Michael Stibbe.

L’incontro è stata l’occasione per un confronto sui principali temi di comune interesse e per consolidare le relazioni istituzionali.

Ringrazio l’Ambasciatore Stibbe per il confronto. Il dialogo tra le istituzioni è fondamentale per il rafforzamento dei rapporti di collaborazione.

L’obiettivo è la valorizzazione delle relazioni promuovendo occasioni di scambio e cooperazione in ambito culturale ed economico.

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