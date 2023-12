Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visita a Palermo

Impegni istituzionali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Dopo aver fatto tappa a Lecce e Catanzaro, nel pomeriggio del 5 dicembre, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà a Palermo.

Qui visiterà il Museo del Presente – Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Successivamente si recherà presso la Basilica di San Domenico per deporre dei fiori sulla tomba di Giovanni Falcone.

Alle 16:30, la Presidente del Parlamento Europeo inaugurerà l’anno accademico 2023-2024 dell’Università di Palermo.

Programma

Martedì 5 dicembre

ore 14:55 – Palermo, Sicilia

• Visita al Museo del Presente – Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

• Indirizzo: Via Lincoln 71, Palermo

ore 15:45 – Palermo, Sicilia

• Visita e deposizione di fiori sulla tomba di Giovanni Falcone

• Indirizzo: Chiesa di San Domenico, Piazza San Domenico, Palermo

ore 16:30 – Palermo, Sicilia

• Discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’Università di Palermo

• Indirizzo: via delle Scienze, Palermo