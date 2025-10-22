Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visita a Milano

Appuntamento il 24 ottobre all’Università Bocconi

L’Università Bocconi, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, ospiterà venerdì 24 ottobre 2025, alle 9:30, l’evento ‘Lo sport come fattore chiave per le politiche europee: gli impatti di Olimpiadi e Paralimpiadi nella nostra società’.

A vent’anni da Torino 2006, l’incontro è volto a celebrare il ritorno delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali in Europa e avrà al centro un key note speech della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

L’evento si aprirà con un videomessaggio del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani e i saluti istituzionali de: il Magnifico Rettore Francesco Billari, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la Presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Luciano Buonfiglio e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis.

Dopo il key note della Presidente Metsola, si terrà una tavola rotonda moderata da Stefania Pinna di Sky TG24 con: la campionessa di nuoto paralimpico Giulia Ghiretti, la Chief Strategy Planning & Legacy Officer di Fondazione Milano Cortina 2026 Diana Bianchedi e la Presidente Commissione Atleti CONI e Head of Ambassador Fondazione Milano Cortina 2026 Valentina Marchei.

Le conclusioni sono affidate al Presidente Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò.

Nel pomeriggio, presso la sala Consiglio dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, la Presidente Metsola parteciperà a un incontro a porte chiuse con organizzazioni rappresentative di imprese e associazioni di categoria per un confronto sui temi della semplificazione e della competitività.