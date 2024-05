Presidente Consiglio Lombardia a Monza per la Festa della Repubblica

Le celebrazioni si volgeranno il 2 giugno nel Cortile d’onore della Reggia di Monza

Il Presidente del Consiglio regionale parteciperà domenica 2 giugno alle ore 10:00 alle celebrazioni per il 78° anniversario della Repubblica italiana che si svolgeranno nel Cortile d’onore della Reggia di Monza (MB).

Il Presidente del Consiglio sottolinea come il 2 giugno del 1946 si affermò, per la prima volta, l’idea di un popolo finalmente unito.

In un momento caratterizzato da una grande instabilità internazionale, sottolinea il Presidente, dobbiamo riscoprire quel senso di comunità che con il referendum di 78 anni fa stava iniziando a prendere forma.

Fiducia è la parola chiave da cui la politica e le istituzioni devono sempre partire per promuovere, nei fatti, l’unità nazionale e favorire il senso di appartenenza delle nostre comunità.