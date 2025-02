Presidente Consiglio Lombardia a inaugurazione BIT 2025

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani parteciperà domenica 9 febbraio alle ore 11:00 alla cerimonia inaugurale della BIT, la fiera internazionale del turismo in programma dal 9 all’11 febbraio a Fieramilano, Rho.

A seguire, alle ore 12:30, il Presidente Romani prenderà parte anche all’inaugurazione del Padiglione Lombardia.

Federico Romani ha sottolineato:

Cultura e turismo sono il nostro petrolio, il ‘centro di gravità permanente’ attorno a cui devono ruotare tutte le politiche regionali di sviluppo.

In questa direzione le Olimpiadi di Milano – Cortina rappresentano sicuramente una grande opportunità di sviluppo economico per il sistema turistico lombardo e per le nostre comunità e sono una occasione straordinaria che sono certo sapremo cogliere e sfruttare nel modo migliore.

L’edizione 2025 della BIT cade a un anno esatto dall’inizio delle Olimpiadi e si rivela pertanto una vetrina eccezionale per promuovere al meglio l’appuntamento olimpico.