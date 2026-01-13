Home Campania Regione Campania Presidente Consiglio Campania Manfredi insedia Giunta delle Elezioni

Consiglio regionale della Campania

Rispettati i tempi previsti dal Regolamento Interno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi ha insediato, nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento Interno, la Giunta delle Elezioni, costituita dall’Ufficio di Presidenza, integrato da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare, per procedere all’esame dei titoli di ammissibilità degli eletti sulla base della normativa vigente.

