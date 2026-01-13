Presidente Consiglio Campania Manfredi insedia Giunta delle Elezioni

Rispettati i tempi previsti dal Regolamento Interno
Il Presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi ha insediato, nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento Interno, la Giunta delle Elezioni, costituita dall’Ufficio di Presidenza, integrato da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare, per procedere all’esame dei titoli di ammissibilità degli eletti sulla base della normativa vigente.