Presidente Consiglio Campania Manfredi a 4 cerimonie istituzionali

Gli appuntamenti istituzionali del 25, 27 e 28 febbraio e del 6 marzo
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, parteciperà alle seguenti Cerimonie istituzionali:
• mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 11:00, nel Salone dei Busti di Castel Capuano, piazza Enrico de Nicola, n.74, a Napoli, Cerimonia di inaugurazione dell’Anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura, su invito della Presidente Silvana Sciarra, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella;
• venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 10:00, nella Sala Filangieri, in piazza Municipio n. 64, a Napoli, Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, su invito del Presidente Nicola Gaviano;
• sabato 28 febbraio 2026 ore 11:00 nel Salone dei Busti di Castel Capuano, a piazza Enrico de Nicola, n.74, in Napoli, Cerimonia di scoprimento del Busto dell’Avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, su invito del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Carmine Foreste;
• venerdì 6 marzo 2026 ore 10:30 nell’Aula Magna del Centro Congressi Federico II in via Partenope n. 36, a Napoli, Cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026 della Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti della Campania, su invito del Presidente Miche Oricchio.