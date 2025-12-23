Presidente Campania Fico incontra a Roma Ministro Salute Schillaci

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato questa mattina a Roma il Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Così il Presidente Fico:

Ringrazio il Ministro Schillaci per la disponibilità e il confronto. È stato un incontro cordiale e proficuo. In un clima costruttivo ci siamo confrontati sulle priorità in materia sanitaria per la Campania.

La direzione da seguire è quella di una concreta ed efficace collaborazione istituzionale con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario regionale, anche in relazione al percorso di uscita dal Piano di rientro.