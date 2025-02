Presidente ANEC Lazio Pesci plaude alla rinascita del Cinema Fiamma

Riceviamo e pubblichiamo.

ANEC Lazio accoglie con entusiasmo la notizia della riapertura del Cinema Fiamma, un luogo simbolo del patrimonio culturale della nostra Città – Capitale.

Uno spazio che ha segnato la storia del cinema romano e non solo torna a nuova vita grazie alla passione e alla professionalità di Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

Il Presidente di ANEC Lazio, Leandro Pesci, dichiara:

Esprimo il mio profondo e sincero apprezzamento a Fabia Bettini e Gianluca Giannelli dell’Associazione Culturale Playtown per aver deciso di ridare vita ed energia allo storico Cinema Fiamma di Roma.

Con le loro competenze e le loro idee innovative si preparano a scrivere un nuovo capitolo per la crescita culturale nella nostra città attraverso un progetto attento al cinema d’autore ed indipendente, che rivolge lo sguardo anzitutto alle giovani generazioni.

Mi congratulo con Fabia e Gianluca per il pluriennale impegno nel sensibilizzare i giovani al cinema in sala, fornendo loro gli strumenti indispensabili per una corretta e consapevole lettura del linguaggio audiovisivo.

Una scelta valorosa che mi auguro possa indurre anche altri colleghi a mettersi in gioco per recuperare le funzioni di quei cinema dismessi, soprattutto nei Municipi totalmente sprovvisti.

ANEC Lazio sarà ancora di più al loro fianco con la certezza che questa esperienza possa essere un valido impulso per la nostra associazione e per tutti quegli esercenti che con grande dedizione s’impegnano quotidianamente alla valorizzazione e promozione del cinema in sala.

Auguro a Fabia, Gianluca e a tutto il team del Cinema Fiamma un buon lavoro.