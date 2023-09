Presentazione XIII edizione di ‘Internet Festival’

Conferenza stampa di presentazione il 20 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Mercoledì 20 settembre, alle ore 12:00, presso la sede della Presidenza della Regione Toscana, Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze, si terrà la conferenza stampa per presentare la tredicesima edizione di ‘Internet Festival’ in programma a Pisa dal 5 all’8 ottobre prossimi.

Alla conferenza stampa interverranno il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Assessore all’innovazione, Stefano Ciuoffo, il Sindaco di Pisa Michele Conti, il Direttore di ‘Internet Festival’, Claudio Giua, il Presidente di Fondazione Sistema Toscana, Iacopo di Passio.