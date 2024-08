Presentazione ‘Un Borgo di Libri ’24’

Conferenza stampa in programma il 22 agosto nella Sala Giunta del Comune di Caserta

Giovedì 22 agosto, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta del Comune di Caserta, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del cartellone definitivo di ‘Un Borgo di Libri’.

La settima edizione del festival vuole essere un invito a riscoprire le virtù e la conoscenza dell’uomo in un momento storico in cui l’Intelligenza artificiale vuole prepotentemente imporsi nella vita di ogni giorno.

Ecco, quindi, il tema ‘Intelligenza Naturale, fatti non foste a viver come bruti’.

Ed è proprio il celebre passo del canto ventiseiesimo dell’Inferno della ‘Divina Commedia’ a dare meglio il senso del tema che guiderà ospiti e protagonisti di ‘Un Borgo di Libri’: la vera ragione dell’esistenza umana è, appunto, la continua ricerca della conoscenza.

Un monito per le nuove generazioni e a chi, entusiasta per l’avanzamento tecnologico e scientifico degli ultimi anni, preferisce la delega alle macchine, per quanto intelligenti, alla sovranità sull’esistente e l’esistenza.

Personaggi illustri della società civile ed ‘amici’ storici di ‘Un Borgo di Libri’ calcheranno quindi per il mese di settembre – ma anche nei mesi successivi con la rassegna annuale ‘Un Borgo di Libri Extra’ – i palchi e i luoghi di Casertavecchia, regalando ricchi ed interessanti momenti di riflessione.

Dopo il prologo de 14 e 15 agosto con i ‘Concerti di una notte di mezza estate’, la manifestazione entrerà ufficialmente nel vivo martedì 27 agosto alle ore 19:00 nella Chiesa dell’Annunziata.