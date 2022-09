Presentazione ufficiale del corto ‘La passeggiata’

Il 1° ottobre al Cinema Modernissimo di Napoli

Sabato primo ottobre alle ore 11:30 presso il Cinema Modernissimo, via Cisterna dell’Olio, n° 49-59, Napoli, si terrà la prima internazionale per la stampa e per gli addetti ai lavori del corto ‘La passeggiata’, prodotto da ADV Production, di Arcangelo del Vecchio, per la regia di Alessandro Derviso.

L’opera, una storia dai toni noir e poeticamente malinconica, che mette il protagonista di fronte al bilancio della propria esistenza, è stata ufficialmente ammessa alle selezioni ufficiali per gli Oscar, sezione corti, già insignita della Menzione d’onore al Tokyo Film Festival, del Cavallo d’Oro come Best International Short Film al Golden Horse India e del premio come Best Italian Short Movie al Robinson Film Awards.

La stessa, inoltre, è finalista per la miglior regia all’Oniros Festival di New York e al Cannes World Film Festival, e ammessa alla selezione ufficiale per il David di Donatello.

Porteranno i saluti ufficiali

per l’Ordine dei Giornalisti della Campania:

Ottavio Lucarelli – Presidente OdG Campania

Mimmo Falco – Vicepresidente OdG Campania

per l’Ordine dei Giornalisti del Molise:

Vincenzo Cimino – Presidente OdG Molise

Interverranno:

Alessandro Derviso – Regista

Arcangelo del Vecchio – Produttore

Francesco Cesareo – Sceneggiatore

Giacomo Rizzo – Attore protagonista

Angelo Conforti – Attore co-protagonista

Vittorio Sodano – Make up & special effect designer – nominato due volte agli Oscar, per ‘Apocalypto’, di Mel Gibson e ‘Il Divo’, di Paolo Sorrentino

Nicola Lerra, Colonna sonora originale – compositore cinematografico, Hollywood Music In Media Awards per la miglior colonna sonora classica – contemporanea

Arduino Speranza – Actor coach.

Modera Lorenza Iuliano – giornalista.

‘La passeggiata’

Prodotto da Arcangelo del Vecchio

Produzione esecutiva: SOLDELSUR pictures

Regia: Alessandro Derviso

Make-up artist & Special Effect designer: Vittorio Sodano

Musiche originali: Nicola Lerra

Direttore della fotografia: Davide Orfeo

Fonico di presa diretta: Angelo Antonio Pezzone

Operatore: Raffaele Franzese

Aiuto regia: Francesco Cesareo

Assistente alla regia: Leonardo Esposito

Fotografia di scena: Albachiara Marcovecchio

Costumi: Sartoria Astro di Pietro Rocco

Nio Lauro, Roberta Girardi, Valerio Lepre, Luigi Conforti, Bruno Conforti