Presentazione settimo Rapporto sulle disabilità in Toscana 2022/2023

Conferenza stampa in programma il 15 giugno a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sarà presentato giovedì prossimo, 15 giugno 2023, dalle 9:30 a Firenze, in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati, il settimo Rapporto sulle disabilità in Toscana 2022/23.

Realizzato dall’Osservatorio Sociale Regionale in collaborazione con ANCI Toscana e con il settore regionale politiche per l’integrazione sociosanitaria, la ricerca fa il quadro delle dimensioni quantitative delle disabilità in Toscana e presenta un approfondimento dedicato ad alcuni modelli territoriali di intervento per il ‘Dopo di Noi’, approfonditi attraverso un’analisi condotta in sei territori della regione.

Dopo gli interventi di studiosi ed esperti, le conclusioni saranno curate dalla delegata ANCI Toscana per il welfare Anna Maria Celesti e dall’Assessore alle politiche sociali e per l’integrazione socio-sanitaria Serena Spinelli.