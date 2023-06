Presentazione rapporto IRPET sulla sicurezza in Toscana 2023

Conferenza stampa il 19 giugno a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Lunedì 19 giugno alle ore 12:00 nella sala Cutuli di Palazzo Sacrati Strozzi in piazza Duono 10 a Firenze, verranno presentati i dati che emergono dal rapporto sulla sicurezza in Toscana curato dall’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana.

Alla conferenza stampa parteciperanno l’Assessore regionale alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, e il Direttore dell’IRPET, Nicola Sciclone.