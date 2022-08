Presentazione Primo torneo di golf per persone con Alzheimer

Conferenza stampa di presentazione il 30 agosto a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il primo torneo di golf in Italia, giocato a squadre con persone con Alzheimer, in programma il 20 settembre presso il Cosmopolitan Golf Country club di Tirrenia (PI), sarà oggetto della conferenza stampa che si terrà alle ore 12:00 di martedì 30 agosto, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10, a Firenze.

Interverranno il Presidente della Toscana e l’Assessore al diritto alla salute, nonché Giampaolo Bucchioni, Presidente dell’Associazione Challenge Care e Riccardo Dal Monte, Presidente del Cosmopolitan Golf country club.