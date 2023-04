Presentazione nuovo Pronto Soccorso di Torregalli a Firenze

Conferenza stampa il 18 aprile a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sta prendendo forma il futuro Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio, noto anche come Torregalli, al confine tra Firenze e Scandicci.

Martedì 18 aprile alle ore 12:00 nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della presidenza della giunta regionale, è convocata una conferenza stampa per illustrare il progetto e il cronoprogramma per arrivare alla gara di appalto.

Per la Regione interverranno il Presidente della Toscana Eugenio Giani e l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e per la ASL Toscana – Centro il Direttore generale Paolo Morello Marchese e il Direttore alla manutenzione e gestione investimenti dell’area di Firenze Luca Meucci.

Parteciperanno anche l’Assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro e i Sindaci di Scandicci Sandro Fallani, di Lastra a Signa Angela Bagni e di Signa Giampiero Fossi.