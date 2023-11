Presentazione della ricerca sullo stile di vita dei giovani toscani

L’iniziativa all’Istituto degli Innocenti in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sarà presentata lunedì prossimo, 20 novembre, a Firenze, all’Istituto degli Innocenti, piazza Santissima Annunziata 12, salone Brunelleschi, la terza ricerca sugli stili di vita delle ragazze e dei ragazzi in Toscana.

L’iniziativa si svolgerà in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La ricerca ha coinvolto circa 15mila studenti di 183 scuole secondarie di primo e di secondo grado, tra gli 11 e i 17 anni, in tutto il territorio regionale.

Promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e il Centro di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, il rapporto analizza vari aspetti della vita dei giovani: dagli interessi, alle relazioni, dalla scuola, alla famiglia, dal tempo libero ai timori per il futuro.

L’iniziativa di lunedì 20 sarà aperta, ore 9:15, dagli interventi di saluto di Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, di Serena Spinelli, assessora regionale alle politiche sociali, di Maria Grazia Giuffrida, presidente dell’Istituto degli Innocenti di Firenze e di Ernesto Pellecchia, direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Seguiranno gli interventi di illustrazione del rapporto e una tavola rotonda.

Alle 12:15 è previsto l’intervento dello scrittore e insegnante Enrico Galiano. Quindi le conclusioni.

Alle ore 10:00 è previsto un briefing con la stampa.