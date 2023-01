Conferenza stampa il 19 gennaio all’Università Bocconi di Milano

Giovedì 19 gennaio, ore 11:30, presso l’Università Bocconi, Aula G04, a Milano si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival del Management –

Management e Cultura d’Impresa al Servizio della Società, in programma a Milano il 3 e 4 febbraio 2023.

Milano ospita il primo Festival del Management organizzato dalla Società Italiana di Management SIMA, che rappresenta la Società Scientifica dei Docenti di Management Italiani.

Questa prima edizione darà attenzione a questioni di rilevanza assoluta per lo sviluppo economico e civile del nostro Paese, come il contrasto alle mafie, l’organizzazione dei servizi per la tutela della salute pubblica, la transizione energetica.

Non un convegno specialistico, né un congresso accademico ma un Festival aperto a tutti in cui possa emergere l’importanza del management e il contributo che può dare come risorsa e volano per il Paese.

Nella conferenza stampa saranno presentati i temi delle tavole rotonde e i nomi dei protagonisti che vi parteciperanno.

Saranno presenti alla conferenza stampa:

la presidente di SIMA, Arabella Mocciaro Li Destri;

il past president di SIMA, Sandro Castaldo;

l’ideatore e delegato SIMA per il Festival del Management, Roberto Vona.