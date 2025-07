La conferenza stampa è in programma il 21 luglio a Palazzo dei Priori

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Lunedì 21 luglio alle ore 15:30 a Viterbo si terrà la conferenza stampa di presentazione della Half Marathon di Viterbo, un evento sportivo aperto a tutti e senza barriere, per favorire la partecipazione inclusiva e intergenerazionale.

Alla conferenza stampa interverranno: Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo, Chiara Frontini, Sindaca del Comune di Viterbo, Daniele Sabatini, Consigliere Regione Lazio, Juri Morico, Presidente Nazionale OPES APS, Giuseppe Andreana, Presidente regionale CIP Lazio, Andrea Ruggeri, Vicepresidente vicario CONI Lazio.

La Half Marathon di Viterbo si terrà il 28 settembre 2025, in occasione del X anniversario della Settimana Europea dello Sport.

La manifestazione inizierà sabato 27 con un dibattito istituzionale sul ruolo e le prospettive dello sport come strumento di inclusione e l’apertura del villaggio europeo dello sport.

L’evento è: voluto dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, promosso dalla Vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, ed è organizzato in collaborazione con l’associazione sportiva OPES APS, Comune di Viterbo, Regione Lazio, CONI, Sport e Salute, Giovani Imprenditori Confindustria, CIP, Lega Nazionale Dilettanti, Consiglio Nazionale Giovani, Erasmus Student Network, Sodalizio Facchini Santa Rosa, FIGC – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, Associazione Juppiter, ENGSO, con il patrocinio gratuito di Agenzia Italiana per la Gioventù, della Camera di Commercio Rieti e Viterbo e ASL Viterbo.

L’incontro con i media si terrà a Viterbo, presso Palazzo dei Priori – Sala Consiliare, Via Ascenzi 1.

La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta streaming.