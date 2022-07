Presentazione del ‘Lucca Comics&Games 2022’

Conferenza stampa il 19 luglio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Lucca Comics and Games, martedì 19 luglio il Presidente Eugenio Giani presenta alla stampa l’edizione 2022.

Con lui Emanuele Vietina, Direttore di Lucca Comics and Games, Mario Pardini, Sindaco di Lucca, Francesca Fazzi, Presidente di Lucca Crea, Cosimo Lorenzo Pancini Director of Art di Lucca Comics & Games, Ryuji Kochi, Presidente Toei Animation Europe, Vincenzo Sarno, Head of Property Business Development Sergio Bonelli Editore S.p.A, Luca Milano, direttore di Rai Kids; Mariagrazia Mazzitelli, Direttore editoriale di Salani Editore e Agnese Pini, Direttore editoriale di tutte le testate di Editoriale Nazionale.

L’appuntamento con i giornalisti è alle ore 12:30 in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10, Firenze.