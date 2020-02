Presentato rapporto Industria 4.0 chimico-farmaceutico e sistema casa

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Prosegue il giro di presentazione dei risultati della ricerca sul livello di applicazione delle tecnologie Industria 4.0 nei processi produttivi delle imprese manifatturiere toscane. Oggi, 25 febbraio, a Siena, presso l’Auditorium di Toscana Life Sciences, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento, è stata illustrata la parte riguardante le filiere produttive della chimica-farmaceutica e dell’arredo-casa.

Commenta l’Assessore alle attività produttive Stefano Ciuoffo:

Tra i due settori occorre fare un importante distinguo perché le tradizioni produttive di alcuni settori sono un valore aggiunto di cui tenere conto: l’analisi infatti è particolarmente composita e fotografa le naturali differenze tra settori e addirittura, all’interno dei medesimi, anche fra le varie specializzazioni di fase.

Questo aiuta a conoscere la complessità del fenomeno della digitalizzazione che va affrontato, anche a livello politico, in modo differente. Non esiste una one best way per approcciare la sfida I 4.0, né il raggiungimento di valori di soglia di maturità tecnologica alti sono richiesti allo stesso modo a tutti gli operatori.

È importante però attivare e sostenere uno dei motori di cui si compone I 4.0, ovvero migliorare risorse e competenze soprattutto in termini di cultura dell’innovazione e struttura organizzativa, il vero tallone d’Achille nel processo di trasformazione digitale.

Chimico-farmaceutico e arredo-casa sono due comparti rilevanti per la Toscana, peculiari del nostro sistema economico: una transizione compiuta al nuovo modello sprigionerebbe ancor più vaste opportunità. L’innovazione non è un’opzione ma una necessità per chi vorrà rimanere sul mercato, questa è la sfida per il tessuto imprenditoriale.