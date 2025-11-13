Presentato l’International Sport Film Festival 2025

La IV edizione è in programma a Castellammare di Stabia (NA) dal 24 al 29 novembre 2025

Una settimana in cui il cinema incontra lo sport e lo trasforma in memoria, racconto e voce. L’International Sport Film Festival torna a Castellammare di Stabia (NA), dal 24 al 29 novembre, con una quarta edizione che punta a superare ogni traguardo precedente.

I dettagli della manifestazione sono stati presentati nell’ambito di una conferenza stampa, in programma nell’Aula Magna ‘Matilde Serao’ dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

L’edizione 2025 abbraccia il tema ‘Women in Sports’, con uno sguardo alle esperienze femminili che contribuiscono ogni giorno a rendere lo sport più equo e inclusivo.

Il festival, organizzato dall’associazione Pragma e diretto da Nicola D’Auria e Ciro Sorrentino, anche per l’edizione 2025 sarà epicentro di proiezioni, testimonianze, incontri e premi che uniscono atleti, studenti, professionisti del cinema.

Nicola D’Auria, Direttore del festival, dichiara:

La manifestazione ormai è diventata un punto di riferimento internazionale con oltre 250 film provenienti da 53 Paesi del mondo. Noi crediamo che la settima arte il cinema sia uno strumento molto importante per poter veicolare i messaggi sani dello sport, della sana competizione, dell’amicizia del coinvolgimento del lavoro di squadra e cerchiamo così di arrivare alle giovani generazioni attraverso le scuole del territorio.

Pasqualina Buono, Prorettrice Università Parthenope, ha spiegato:

Mi fa molto piacere ospitare nel nostro ateneo questa manifestazione perché ci permette di parlare di sport a 360° mettendo in evidenza i valori essenziali, come inclusione e il superamento delle barriere sociali e degli stereotipi.

Carlo Cantales, Consigliere nazionale FIDAL, ha sottolineato:

Oggi lo sport sta diventando un motore e soprattutto un fulcro sempre più centrale nella vita della nostra società e della nostra quotidianità, ma anche soprattutto per i messaggi di valore che stanno sempre più diventando centrali. Noi nell’atletica abbiamo una grandissima fortuna quella di avere una completa parità di genere nello svolgimento delle gare. Questo perché l’atletica, per quanto possa essere uno sport individuale, è uno sport che viene vissuto dai ragazzi delle ragazze in maniera comunque collettiva e di squadra.

Programma

Le mattinate scolastiche al Supercinema

Dal 24 al 28 novembre il Supercinema di Castellammare accoglierà il pubblico di studenti degli istituti del territorio, con la proiezione di cortometraggi e documentari selezionati per un totale di sessanta minuti. Al termine degli incontri, gli studenti dialogheranno con campioni e atleti di primo piano.

Tra gli ospiti attesi:

Giuseppe Abbagnale, leggenda olimpica del canottaggio

Bruno Mascolo, capitano della Scafati Basket

Una delegazione di calciatori della Juve Stabia

Angela Procida, bronzo paralimpico a Parigi 2024 nel nuoto

Giuseppe Cotticelli, campione nazionale paralimpico di nuoto e canoa

Laura Gambacorta, campionessa europea Master di tennis tavolo

Francesco Paolo Massa, campione nazionale Under 17 di Muay Thai

25 novembre: Conferenza ‘Donne, Sport e Diritti’

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lunedì 25 novembre alle 15.30 la Sala Congressi della Banca Stabiese ospiterà un incontro dedicato al tema, con interventi e testimonianze di esperti e figure istituzionali. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

27 novembre: Convegno nazionale FIDAL

Giovedì 27 novembre alle 18.30 spazio al grande sport con un convegno nazionale FIDAL. Tra i relatori sarà presente Sandro Donati al vertice dell’area Ricerca e Sperimentazione del CONI ed il Direttore Tecnico e Scientifico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera Antonio La Torre.

Nell’occasione sarà presentata l’anteprima di un cortometraggio innovativo sull’allenamento di questo sport, nonché il racconto dell’ultimo quadriennio di successi dell’atletica azzurra.

28 novembre: Campania Award a Gianluca Vitiello

Venerdì 28 novembre alle 20.30 al MaxiMall di Torre Annunziata, sarà consegnato a Gianluca Vitiello, speaker di Radio Deejay, il Campania Award per il docufilm Noi non siamo napoletani, da lui scritto e diretto.

Il Circolo della Legalità: cuore pulsante del festival

Dal mercoledì al venerdì, dalle 15:00 alle 19:00, e il sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00, il Circolo della Legalità ospiterà le proiezioni dei film in concorso e una serie di iniziative dedicate al cinema sportivo.

Mercoledì 26 novembre l’attore e regista Fabio Massa terrà un workshop sulla recitazione, dedicato a studenti e appassionati che desiderano approfondire le tecniche e le dinamiche del lavoro davanti alla macchina da presa.

Giovedì 27 novembre sarà presente Laura Gambacorta, che incontrerà i ragazzi appassionati di tennis tavolo dopo la visione di un documentario di dieci minuti, condividendo con loro un momento di gioco e confronto.

Dalla sua nascita, l’International Sport Film Festival ha raccolto oltre seicento film in concorso, coinvolto cinquemila studenti e ospitato decine di campioni e professionisti.

Con questa quarta edizione, il festival rinnova la sua missione: raccontare lo sport come esperienza umana prima ancora che competitiva, luogo di possibilità, disciplina, inclusione e riscatto.

International Sport Film Festival si avvale del patrocinio e del contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.