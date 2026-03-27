Presentato in Regione Toscana Rapporto IRPET su infiltrazioni mafiose

Giani: Fondamentale scambio informazioni e lavoro congiunto

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Contro le infiltrazioni mafiose

le istituzioni devono lavorare insieme, facendo innanzitutto funzionare i canali di informazione reciproca

È il pensiero che il Presidente Eugenio Giani esprime in occasione della diffusione dell’ultimo rapporto IRPET sulle dimensioni dell’impatto di illegalità e criminalità organizzata nell’economia Toscana presentato questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati.

Il Presidente ha sottolineato:

Il tessuto produttivo Toscana mostra segnali di tenuta ma anche vulnerabilità localizzate e settoriali che meritano forte attenzione, ma con l’impegno congiunto che le istituzioni preposte possono mettere in campo probabilmente possiamo raggiungere grandi risultati.

La condivisione delle informazioni, ha evidenziato Giani, può consentire

anche a noi di attivare poi in forma legislativa e in forma di attività diretta delle amministrazioni quelli che sono gli anticorpi per proteggerci da fenomeni mafiosi. Lo stesso Rapporto annuale di IRPET si conferma strumento fondamentale di lettura e valutazione, fornendo alle istituzioni un orientamento politico essenziale per l’azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Nel corso della mattinata di confronto in Sala Pegaso, che ha visto gli interventi tra gli altri della Vicepresidente Mia Diop di amministratori locali, del procuratore Ettore Squillace Greco e del Colonnello Alfonso Pannone della DIA di Firenze, il Presidente nel suo discorso è soffermato sulla situazione dei beni confiscati in Toscana.

Ha avvertito:

Occorre una prontezza di risposta per la restituzione alla collettività, non c’è stato un euro da parte dello Stato. Tutto ciò che noi facciamo per la riconversione nell’utilizzo sociale di questi beni è qualcosa che avviene attraverso l’azione della Regione.

La Vicepresidente Diop ha commentato: