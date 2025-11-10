Presentato il progetto StartUp University Accademy

Con le università per creare le imprese del futuro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Lazio è una delle regioni più innovative d’Europa. Ma vogliamo che il Sistema Lazio cresca ancora di più attraverso una stretta collaborazione tra università, aziende e investitori. Il ruolo della regione è promuovere e far funzionare questa collaborazione, integrandola con le misure finanziate dal FESR per i nuovi imprenditori. In questo caso il Venture Capital, a partire dal 2026 con oltre 60 milioni disponibili nel Lazio, e Technology Transfer Lazio misura che presentiamo a gennaio con un sistema integrato di finanziamenti e servizi. StartUp University Accademy, inoltre, è un progetto pilota tra Sapienza e Lazio Innova, per far emergere dal mondo universitario nuovi talenti imprenditoriali da formare, orientare e sostenere. Conclusa la fase pilota vogliamo estendere le attività anche alle altre università.

Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, Vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, durante la presentazione del SIEH – Sapienza Innovation & Entrepreneurship Hub, una struttura della Sapienza Università di Roma che ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità accademica, traducendo la ricerca in un impatto economico e sociale.

Durante l’evento, è stato lanciato anche il progetto Startup University Academy promosso dalla Regione Lazio, attraverso Lazio Innova e la rete Spazio Attivo, in collaborazione con Sapienza Università di Roma tramite il suo hub SIEH.

L’obiettivo dell’iniziativa, sostenuta con fondi del PR FESR Lazio 2021/2027, è ottimizzare la filiera dell’innovazione accademica, supportando la nascita e la crescita di imprese innovative ad alto valore tecnologico e digitale, con un impatto positivo sul sistema imprenditoriale e occupazionale del Lazio.

StartUp University Accademy si sviluppa attraverso tre azioni principali:

● Lectio imprenditoriali tenute da manager e imprenditori, ovvero incontri e confronti tra studenti universitari e aziende, startupper o investitori per illustrare esperienze di successo, idee innovative, valore e criticità delle iniziative;

● Maratona di progettazione o hackathon, in cui gruppi di studenti e ricercatori lavorano per creare prototipi, risolvere problemi o sviluppare soluzioni innovative, sulla base di challenge lanciate dalle Aziende. Lo scopo è formare al lavoro di e favorire l’innovazione coniugando le diverse competenze: ingegneristiche, scientifiche, economiche, gestionali;

● Investor Days in cui studenti, ricercatori e startup incontrano Business Angel e Fondi Venture Capital con Sessioni di Pitch e di confronto.

La Vicepresidente Roberta Angelilli conclude: