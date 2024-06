Presentato il premio ‘Parità vincente’ promosso dal CPO Lombardia

Meola: ‘Iniziativa profondamente rinnovata per adeguarsi ad un società che cambia rapidamente’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Presentato a Palazzo Pirelli il premio ‘Parità Vincente’ promosso dal Consiglio Pari Opportunità di Regione Lombardia e rivolto alle imprese che praticano attivamente l’inclusione di genere nelle proprie prassi aziendali.

Da quest’anno al premio si affianca una survey, realizzata in collaborazione con GIDP, Gruppo Intersettoriale Direttori Personale, e condotta su un campione di oltre 4mila direttori del personale, per monitorare lo stato di attuazione delle buone pratiche di inclusione di genere nelle aziende italiane.

Possono concorrere tutte le aziende o le associazioni di categoria che abbiano messo in campo misure utili al superamento della disparità di genere o a sostenere iniziative di conciliazione vita – lavoro dei propri dipendenti.

Per la valutazione delle candidature saranno presi in considerazione parametri quali la rappresentanza di genere negli organi gestionali e dirigenziali dell’azienda, l’equità salariale tra dipendenti maschi e femmine, le pari opportunità di progressione di carriera, le misure di flessibilità previste, la tutela della genitorialità condivisa.

Le schede di partecipazione sono scaricabili al seguenti link https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/istituzione/altri-organismi/consiglio-per-le-pari-opportunita-della-lombardia e dovranno essere compilate e inoltrate alla mail paritavincente2024@consiglio.regione.lombardia.it entro il prossimo 30 settembre.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a cons.pariopportunita@consiglio.regione.lombardia.it.

La Presidente del Consiglio Pari Opportunità Luce Meola ha dichiarato:

L’Italia sul tema della disparità di genere è ancora all’87esimo posto nel mondo secondo il Global Gender Gap Report. Tengo particolarmente a iniziative come questa perché penso che solo dando un messaggio positivo alle aziende e alla società si possa arrivare ad un deciso cambio di passo. Il rafforzamento delle buone pratiche di parità di genere all’interno dell’azienda non deve essere visto come un obbligo, un peso, un’imposizione esterna ma come un’opportunità di crescita. L’istituzione del premio ‘Parità Vincente’ può rappresentare per molte imprese uno spunto per muoversi in questa direzione.

Per partecipare al primo rapporto ‘Best practices D&I in azienda’ promosso da GIDP le aziende devono compilare entro il prossimo 31 luglio un format scaricabile al seguente link https://forms.gle/tpUJygHcoklkvvFP9.

Per info è possibile contattare la segreteria nazionale GIDP alla mail: segreteria@gidp.it o al numero 0258430691.

La Presidente di GIDP Marina Verderajme ha detto:

Siamo entusiasti di lanciare questo rapporto che rappresenterà un’importante vetrina per le aziende impegnate nella promozione della diversità e dell’inclusione. Con il CPO di Regione Lombardia stiamo realizzando questa ed altre iniziative con l’obiettivo di far crescere e affermare la cultura della parità e dell’inclusione nelle imprese.

Nel suo indirizzo di saluto il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha detto:

La parità di genere ‘vincente’ perché fa la differenza. È win-win: quando uomini e donne hanno le stesse opportunità l’intero sistema economico e sociale delle nostre comunità è in grado di ottenere migliori performance. La parità può influenzare positivamente la crescita economica, la produttività, l’innovazione e la sostenibilità. Inoltre, contribuisce a costruire una società più giusta, migliorando il benessere sociale. La sfida che abbiamo di fronte e che dobbiamo vincere è culturale: un mondo in cui la libertà della donna non è negata o concessa, ma riconosciuta nella sua pienezza. Questa è la prima generazione che, con capacità, impegno, coraggio e talento, sta già cambiando la società, mettendo in discussione il pensiero comune sulla posizione della donna. E lo sta facendo non grazie a qualche quota rosa, ma grazie alle sue capacità. In questo percorso di riconoscimento del valore delle donne, in famiglia e nel mondo del lavoro, si inserisce l’impegno del Consiglio per le Pari Opportunità e della presidente Luce Meola nel far conoscere le best practices nell’ambito del welfare aziendale. Un’attività di semina importantissima perché per raggiungere l’obiettivo di una concreta parità di genere o, meglio, di una ‘parità vincente’ è necessario compiere un salto culturale. La parità di genere in cui credo è racchiusa in tre parole: insieme nelle diversità. Tre parole che esprimono l’impegno per una società in cui siano riconosciuti il talento, il coraggio e le scelte di tutti, donne e uomini.

Elena Lucchini, Assessore Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, ha dichiarato: