Presentato il nuovo portale istituzionale della Regione Campania

Innovazione, trasparenza e servizi digitali al centro dell’azione amministrativa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

È online da oggi il nuovo portale istituzionale della Regione Campania. Il progetto, presentato questa mattina a palazzo Santa Lucia, segna una tappa fondamentale nel percorso di trasformazione digitale dell’Ente, con l’obiettivo di semplificare l’interazione tra istituzione e cittadini attraverso una piattaforma moderna, inclusiva e sicura.

Il nuovo portale nasce da una completa riprogettazione dell’architettura delle informazioni: una struttura chiara e intuitiva, costruita intorno alle esigenze degli utenti.

Il design responsive assicura una navigazione fluida su ogni dispositivo: desktop, tablet e smartphone. L’intero impianto segue rigorosamente le Linee guida di design dei siti della Pubblica Amministrazione, assicurando accessibilità e inclusione digitale.

Tra le principali innovazioni, l’interoperabilità dei dati. L’integrazione con il sistema documentale ‘Sinfonia Atti’, consente la pubblicazione automatica di decreti, delibere e determine nelle sezioni ‘Casa di Vetro’ e ‘Amministrazione Trasparente’.

Un processo che riduce il margine di errore, assicura aggiornamenti continui e rende la consultazione più semplice e immediata.

Nel corso della conferenza stampa è stata evidenziata la centralità del Catalogo dei servizi digitali. Avviato nel 2022 con 20 servizi, oggi conta 253 servizi digitali e oltre 140 procedimenti interamente digitalizzati.

I numeri confermano il successo dell’iniziativa: circa 390.000 domande telematiche acquisite e oltre 1,63 miliardi di euro gestiti dai servizi che erogano contributi economici.

Estremamente positivo è anche il riscontro degli utenti: il 90% dei circa 37.600 cittadini che hanno risposto ai questionari di customer satisfaction si dichiara soddisfatto dell’esperienza d’uso e la consiglierebbe ad altri.

La cybersicurezza rappresenta un pilastro del percorso di innovazione. L’infrastruttura regionale si fonda su un data center qualificato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

La Regione Campania, riconosciuta come CSIRT, Computer Security Incident Response Team, sottopone ogni sistema a rigorose verifiche prima della messa online, estendendo gli standard di protezione anche agli enti del territorio che aderiscono agli accordi di cooperazione.

L’Assessore alla transizione digitale Vincenzo Maraio ha dichiarato:

Un passo avanti decisivo nella costruzione di un ecosistema digitale regionale. Con il nuovo portale siamo ancora più vicini a cittadini e imprese, offrendo uno strumento chiaro, operativo e realmente interattivo. La piattaforma nasce per semplificare l’accesso ai servizi, migliorare la trasparenza e favorire un dialogo diretto con gli utenti.

Così il Presidente della Regione Campania Roberto Fico: