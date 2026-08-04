Presentato il nuovo piano del trasporto pubblico locale di Benevento

Dal 1° agosto gestito dalla AIR Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Si è tenuta questo pomeriggio, nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, la conferenza stampa di presentazione del nuovo piano del trasporto pubblico locale di Benevento, alla presenza del Presidente Roberto Fico, del Vicepresidente con delega ai trasporti Mario Casillo, del Sindaco di Benevento Clemente Mastella e dell’Amministratore di AIR Campania Anthony Acconcia.

La flotta di autobus della AIR Campania, società partecipata al 100% dalla Regione, gestisce il servizio di trasporto pubblico locale della Città di Benevento dallo scorso 1° agosto.

Un affidamento in emergenza reso possibile dall’accordo tra Regione Campania e Comune di Benevento in attesa della sottoscrizione del contratto decennale di servizio aggiudicato, nell’ambito della gara europea bandita dall’ACaMIR, alla AIR Campania.

L’intesa ha visto una forte sinergia tra gli attori istituzionali coinvolti al fine non solo di garantire al meglio e senza soluzione di continuità un servizio essenziale per i cittadini, ma anche per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Infatti, la AIR Campania ha sottoscritto lo scorso 16 luglio il protocollo d’intesa con le Organizzazioni Sindacali per l’assunzione degli 85 dipendenti del precedente gestore con contratti a tempo indeterminato e determinato.

Per i 14 lavoratori con contratto a tempo determinato è previsto un percorso di riqualificazione professionale finalizzato alla stabilizzazione.

Gli autobus in circolazione a Benevento sono a basse e zero emissioni, garantiscono l’accessibilità a tutte le categorie di passeggeri, e sono dotati di sistemi digitali per rendere il trasporto pubblico semplice e sostenibile: pagamento con Tap&Go e nuove paline con QR Code.

Il Vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti Mario Casillo ha dichiarato:

Il nostro impegno è quello di garantire il diritto alla mobilità senza lasciare indietro nessuno. In questi mesi abbiamo lavorato affinché il passaggio del servizio a Benevento ad AIR Campania non fosse solo un cambio di gestione, ma portasse anche a un miglioramento della qualità del servizio e a una maggiore tutela dei lavoratori. Questa è la dimostrazione che la crescita del trasporto pubblico e la tutela occupazionale possono andare di pari passo.

L’Amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia, ha spiegato:

L’avvio del nuovo servizio urbano nella città di Benevento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita che AIR Campania ha compiuto in questi anni insieme alla Regione Campania. Siamo una realtà regionale che serve 330 dei 550 comuni della Campania, pari al 60% del territorio regionale. Di questi 137 appartengono alle aree interne. Un dato che testimonia l’impegno quotidiano nel garantire il diritto alla mobilità anche nei territori più fragili, contribuendo a ridurre le distanze tra cittadini e servizi essenziali.

Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha affermato:

C’è stata una grande sinergia in queste settimane, come Comune abbiamo costituito con la Regione e la AIR un arcipelago istituzionale che è riuscito a realizzare un importante risultato per la nostra città. Quello della mobilità urbana è un tema cruciale, sono contento che siamo riusciti ad evitare disservizi per i cittadini e ad assicurare alla un servizio all’altezza delle esigenze della comunità.

Così Presidente della Regione Campania, Roberto Fico: