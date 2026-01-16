Presentato ‘Il Lazio che Cresce 2026’

Presentate le risorse FESR disponibili nel biennio 2026/2027: 1 miliardo e 140 milioni per le imprese del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è svolta oggi, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, la presentazione de ‘Il Lazio che Cresce 2026’, un evento dedicato all’illustrazione dello stato di avanzamento del Programma FESR 2021/2027 e delle misure che la Regione metterà in campo nel biennio 2026/2027 per sostenere il sistema produttivo regionale.

All’incontro sono intervenuti il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca; la Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, Roberta Angelilli; la Direttrice dell’Autorità di Gestione del PR Lazio FESR 2021/2027, Tiziana Petucci e il Presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini.

Nel corso della presentazione è stato evidenziato come il Lazio registri un avanzamento solido nell’utilizzo delle risorse FESR, grazie a un modello di intervento basato sull’integrazione tra contributi a fondo perduto e strumenti finanziari, accompagnato da un costante sostegno alla ricerca, all’innovazione, alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione delle imprese.

Per il biennio 2026-2027 le nuove risorse disponibili saranno pari a un miliardo e 140 milioni di euro.

Nello specifico, per il 2026 la Regione Lazio metterà a disposizione una dotazione complessiva di oltre 640 milioni di euro: 530 milioni di fondi europei, 100 milioni dal DPCM sulla reindustrializzazione, 10 milioni di fondi regionali.

Si confermano le misure di successo come i voucher internazionalizzazione e digitalizzazione e il bando STEP per le tecnologie strategiche e critiche che è destinato anche alle grandi imprese.

Si introducono la provvista BEI, Banca Europea per gli Investimenti, pari a 120 milioni di euro, misure per la reindustrializzazione e misure innovative dedicate ai giovani professionisti ed imprenditori.

Gli strumenti del Venture Capital regionale saranno ulteriormente potenziati raggiungendo la cifra record di 140 milioni di euro.

La Regione Lazio è pronta per la prossima programmazione europea 2028-2034 che parte il primo gennaio 2028. Il biennio 2026/2027 assume da questo punto di vista una importanza fondamentale.

Il 2027 sarà dedicato al consolidamento delle misure avviate e alla progressiva chiusura degli interventi, verso la rendicontazione finale.

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha dichiarato:

La Regione Lazio per il periodo 2026/2027 attiverà nuove risorse per le imprese per un totale di un miliardo e 140 milioni di euro. Il Lazio conferma una strategia chiara e una capacità solida di impiegare efficacemente le risorse europee, sostenendo innovazione, competitività e attrazione di nuovi investimenti.

La Vicepresidente Roberta Angelilli ha concluso: