Presentato il corto animato ‘Ludovico, il Santo della Provvidenza’

Casoria (NA) città dei santi: idea di TV series a cartoni animati

Riceviamo e pubblichiamo.

È stato presentato in anteprima, nella biblioteca comunale di Casoria (NA), il cortometraggio animato ‘Ludovico, il Santo della Provvidenza’, dedicato all’eccezionale figura di San Ludovico da Casoria (1814 – 1885) e realizzato nell’ambito del progetto ‘Si può fare Casoria’ dalla società di produzione audiovisiva TILE Storytellers.

All’incontro erano presenti il Sindaco di Casoria, Raffaele Bene, il Vicesindaco con delega alla Cultura, Gaetano Palumbo, e la Consigliera comunale Roberta Giova.

Il cortometraggio è il risultato finale di un ricco percorso laboratoriale di scrittura creativa che, nei mesi scorsi, ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori del territorio.

Il progetto ‘Si può fare Casoria’ è un’iniziativa del Comune di Casoria in partnership con ‘Cantiere Giovani Cooperativa sociale’, ‘Comunica Sociale APS’ e ‘Antinoo Arcigay Napoli’, finanziata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili nell’ambito del bando ‘Giovani in Biblioteca’, che punta a promuovere il ruolo della Biblioteca di Casoria come luogo di aggregazione e partecipazione giovanile, per incentivare il protagonismo di ragazze e ragazzi dai 14 ai 35 anni nella produzione artistica, nella fruizione dei servizi e negli scambi culturali.

Il laboratorio per la realizzazione del cortometraggio è stato concepito come un vero e proprio viaggio alla scoperta della narrazione audiovisiva. Gli studenti hanno avuto modo di sperimentare diverse tecniche espressive e di misurarsi con la creazione di contenuti originali.

Durante gli incontri, sono stati accompagnati nell’analisi di esempi narrativi, nella generazione di idee e nella scelta dei temi da sviluppare.

La sceneggiatura nasce proprio da questo processo condiviso: un intreccio di proposte, riflessioni e successive revisioni, che ha permesso agli studenti di acquisire competenze trasversali come il pensiero critico, la collaborazione e la capacità di trasformare un’idea in un racconto compiuto.

Il risultato finale riflette il percorso educativo svolto: un cortometraggio che dà voce all’immaginario dei giovani coinvolti e testimonia il valore formativo del laboratorio di scrittura creativa.

Per il Sindaco di Casoria Raffaele Bene:

investire sul talento degli studenti significa costruire una città più consapevole, attenta alle proprie radici e capace di guardare lontano, perché San Ludovico è una figura simbolo della nostra comunità, capace ancora oggi di ispirare valori profondi, e questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di ciò che accade quando la scuola, le istituzioni e il mondo dell’associazionismo lavorano insieme.

Anche il Vicesindaco Gaetano Palumbo sottolinea

il valore educativo, culturale e civile del laboratorio, da cui è nato un cortometraggio che non è solo un prodotto artistico, ma il risultato di un percorso che ha insegnato ai ragazzi a lavorare insieme, a confrontarsi e trasformare un’idea in un’opera compiuta; una dimostrazione che progetti di qualità, quando ben guidati, possono lasciare un segno profondo nel percorso di crescita dei giovani e nel tessuto sociale della città. La strada giusta su cui continuare.

Al termine della proiezione un vivace dibattito con i produttori del cortometraggio, Giovanni Calvino e Giovanni Parisi, che hanno spiegati ai ragazzi il dietro le quinte della produzione di un’opera in animazione e l’importanza dello storytelling e della brand identity anche per i Comuni.

‘Casoria città dei santi’ potrebbe essere un grande slogan per trasformare il tessuto urbano e favorire il turismo religioso con evidenti possibilità di sviluppo per il territorio e per gli stessi ragazzi che hanno raccolto con entusiasmo l’idea lanciata dai produttori.

TILE Storytellers si sta affermando sempre di più nella comunicazione istituzionale tanto da lanciare un nuovo marchio dedicato a questa attività ‘Comunicazione Isitituzionale.it‘ che insieme a FAB, Lite Communication e Lite Distribution servirà a differenziare le attività della casa madre.