Presentato HO.P.E., il nuovo Piano Casa della Campania

Investimento da 245 milioni di euro per il diritto all’abitare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Giunta regionale della Campania ha presentato, stamani a Palazzo Santa Lucia, ‘HO.P.E. – Housing Programma Europeo in Campania’, il nuovo Piano regionale per le politiche abitative, finanziato con 245 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR, disponibili grazie alla riprogrammazione del programma regionale PR FESR 2021/2027.

HO.P.E. rappresenta uno dei principali interventi strategici della Regione Campania sul diritto all’abitare e si articola in tre misure e sei linee di intervento, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di alloggi pubblici e sociali, rigenerare il patrimonio edilizio esistente e promuovere un modello di sviluppo urbano più inclusivo, sostenibile e capace di rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità.

Il Programma prevede l’incremento dell’offerta di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica anche attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata; un programma speciale dedicato al completamento degli interventi di riqualificazione di quartieri del Comune di Napoli e alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà ACER; una terza misura destinata ad ampliare l’offerta di Edilizia Residenziale Sociale, con una specifica attenzione alla realizzazione e al potenziamento degli studentati pubblici.

Con HO.P.E. la Regione Campania compie una scelta politica chiara: fare del diritto all’abitare una priorità dell’azione di governo. La casa è il primo presidio di dignità, autonomia e inclusione sociale. Per questo investiamo risorse europee in una strategia che aumenta l’offerta di alloggi pubblici e sociali, rigenera il patrimonio esistente, restituisce alla collettività i beni confiscati alla criminalità organizzata e guarda con attenzione alle giovani generazioni e al diritto allo studio. È una politica pubblica che mette al centro le persone e costruisce una Campania più giusta, inclusiva e sostenibile.

Lo dichiara Claudia Pecoraro, Assessora alle Politiche Abitative della Regione Campania.

Avviamo un piano strategico fondato sulla sostenibilità e sulla rigenerazione urbana. Destiniamo 34 milioni di euro alla manutenzione straordinaria, per adeguare l’edilizia popolare al cambiamento climatico e tutelare la salute dei cittadini con tecniche di isolamento termico. Parallelamente, daremo nuova vita agli immobili regionali attraverso “contratti di quartiere” che uniscono la casa alla qualità dei servizi e dello spazio pubblico. È un massiccio investimento economico caratterizzato dalla sinergia con università, parti sociali e mondo produttivo, in cui il patrimonio regionale farà da leva per il restyling e per nuovi alloggi.

Lo sottolinea l’Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania, Vincenzo Cuomo.

Garantire il diritto alla casa significa rafforzare uno dei diritti fondamentali delle persone e rendere le nostre comunità più coese. Con HO.P.E. trasformiamo le risorse europee in interventi concreti che riducono le disuguaglianze, rigenerano i territori e ampliano le opportunità, soprattutto per chi oggi incontra maggiori difficoltà nell’accesso a un’abitazione. È questa la direzione che abbiamo scelto per la Campania: investire sui diritti, sulla qualità della vita e su uno sviluppo che coniughi crescita, equità e coesione sociale.

Così il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Con l’approvazione di HO.P.E., la Regione Campania dà avvio a una nuova stagione di investimenti nelle politiche abitative, valorizzando le risorse europee per rafforzare il patrimonio pubblico, sostenere la rigenerazione urbana e ampliare l’accesso alla casa come diritto fondamentale e leva di sviluppo sociale, economico e territoriale.

Nei prossimi mesi saranno attivati gli strumenti attuativi previsti dal Programma per consentire l’avvio degli interventi su tutto il territorio regionale.