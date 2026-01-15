Presentato cartellone eventi del Parco Regionale dell’Appia Antica

Esposto il ricco programma

Prende il via il 18 gennaio il primo programma organico di eventi culturali promosso dal Parco Regionale dell’Appia Antica.

Un ricco calendario di appuntamenti che, nel corso del 2025 e del 2026, animerà le diverse aree del parco con convegni, spettacoli dal vivo, eventi multidisciplinari, visite guidate, attività scientifiche e iniziative culturali realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio.

L’obiettivo è valorizzare gli straordinari patrimoni ambientali, storici e culturali dell’area protetta e rafforzare il senso di appartenenza della comunità, elemento essenziale per la tutela e la vita del parco stesso.

Il programma è stato presentato oggi presso la Cartiera Latina, sede dell’Ente Parco, alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura e Sovranità alimentare, al Bilancio, alla Programmazione economica, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

L’Assessore Righini ha dichiarato

Con questo programma vedo realizzato il sogno di rendere pienamente fruibili queste aree protette, luoghi capaci di ospitare iniziative che spaziano dal sociale al cinema, fino alla salute, secondo il principio One Health, che promuove l’equilibrio tra benessere umano, animale ed ecosistemico. Un concetto che guarda al futuro. Per la prima volta dalla sua istituzione, il Parco promuove un cartellone strutturato di eventi culturali diffusi, che si svolgeranno sia all’interno degli spazi della ex Cartiera Latina, importante esempio di archeologia industriale, sia in vari punti dell’area protetta. Questo programma è il coronamento di un percorso al quale abbiamo destinato risorse e attenzione costante.

Nel 2025 la Regione Lazio ha destinato al Parco finanziamenti ordinari e straordinari: 599.920 euro per il funzionamento ordinario, ai quali si aggiungono ulteriori 63.992 euro, oltre a 119.031 euro di fondi straordinari, ripartiti tra eventi sul territorio, manutenzione della sentieristica, emergenze incendi e gestione della fauna selvatica.

La Via Appia, Regina Viarum e recentemente iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, rappresenta la spina dorsale del Parco, che comprende anche vaste aree verdi a pochi passi dal Colosseo, offrendo a cittadini e turisti esperienze immersive di grande valore naturalistico e culturale.

Il programma si apre il 18 gennaio con la 23ª Festa degli animali domestici e da cortile nella Valle della Caffarella, in occasione di Sant’Antonio Abate. La giornata, dedicata alle tradizioni della campagna romana, prevede visite guidate, laboratori per bambini, musica popolare e il mercato dei prodotti a marchio ‘Natura in campo’.

Il calendario prosegue il 31 gennaio con la presentazione del podcast ‘Le voci del Parco’, attività per adulti e bambini, il concerto di Angelo Santirocco alla Cartiera Latina e il laboratorio Letture animate presso la biblioteca ‘Fabrizio Giucca’.

Dal 1° febbraio sono in programma visite guidate alla mostra Appia Arborea, passeggiate botaniche e attività di Forest Bathing nella Valle della Caffarella.

Tra gli appuntamenti successivi figurano la conferenza performativa ‘Dispersi’ di Dynamis Teatro, 28 febbraio, l’installazione del sistema ‘PlantVoice nel Bosco Sacro’, 21 marzo, le giornate dedicate ai vini del Parco con l’evento ‘VinAppia‘, 10 – 12 aprile 2026, e la rassegna musicale ‘Appia, la via del Jazz’, per la quale la Regione ha stanziato 40.000 euro.

Dal 17 al 19 aprile 2026 sarà inaugurato il percorso multimediale del Museo della ex Cartiera Latina con Carta in festa, in collaborazione con Comieco nell’ambito della Paper Week.

Il programma comprende visite guidate, conferenze, mostre e laboratori didattici per tutte le età.

Seguono gli eventi dedicati a Duilio Cambellotti, maggio e settembre 2026, la rassegna cinematografica estiva ‘Arena Cinema in Cartiera’, giugno 2026, il concerto all’alba ‘Il respiro del sole’ nella Valle della Caffarella e, a luglio, Dialoghi Sinfonici, a cura di Europa Incanto.

