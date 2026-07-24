Presentato Birra e Sound 2026: vent’anni di storia

Un nuovo inizio. Tante novità e sorprese

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolta oggi presso le sale di Confindustria Lecce la conferenza stampa di presentazione della ventesima edizione del festival internazionale della birra Birra e Sound, che quest’anno, dal 1° al 9 agosto si svolgerà presso il quartiere fieristico di Galatina (LE).

Vent’anni rappresentano un traguardo importante, ma per Birra e Sound sono soprattutto l’inizio di un nuovo capitolo.

L’edizione 2026 celebra una storia costruita con passione, lavoro di squadra e amore per il territorio, inaugurando al tempo stesso una nuova fase del festival con il trasferimento nella nuova location non è soltanto un cambiamento logistico: è il simbolo di un’alleanza tra comunità, istituzioni, imprese e cittadini che condividono la volontà di valorizzare il territorio attraverso un evento capace di generare cultura, turismo, economia e occasioni di incontro.

Le radici di Birra e Sound restano profondamente salentine, ma il suo racconto continua ad ampliarsi, dimostrando come territori diversi possano crescere insieme nel segno della condivisione a Galatina (LE), città che accoglie questa grande festa con entusiasmo, identità e spirito di collaborazione.

Per celebrare il ventesimo anniversario nasce ‘University’, il tema ufficiale dell’edizione 2026. Un campus immaginario che trasforma il festival in un luogo di esperienze, relazioni e scoperta, ispirandosi proprio ai vent’anni, l’età dei sogni, delle amicizie, delle sfide e delle infinite possibilità.

L’intera area della manifestazione sarà allestita come un grande campus universitario, con scenografie dedicate, installazioni, corner tematici, attività ricreative, giochi, spettacoli immersivi e un emozionante video mapping che racconterà i vent’anni di storia del festival guardando già al futuro.

Accanto alle novità restano protagonisti gli elementi che hanno reso Birra e Sound uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana: una delle più ricche proposte gastronomiche del panorama nazionale, una selezione di birre provenienti da tutto il mondo e un’offerta culinaria che valorizza le eccellenze del territorio e della tradizione italiana.

Dalle grandi specialità alla brace ai piatti di mare, dalle ricette dedicate al caciocavallo alle pucce salentine, dagli hamburger artigianali alle pizze, fino allo street food più creativo, il percorso del gusto diventa un viaggio tra sapori autentici, qualità delle materie prime e convivialità.

La musica continua a rappresentare il cuore pulsante della manifestazione. Per nove giorni il festival proporrà un cartellone capace di unire grandi protagonisti della scena italiana, artisti internazionali e nuove realtà emergenti, attraversando pop, reggae, rock, ska, world music, dance ed elettronica, senza dimenticare le radici della tradizione salentina.

Sul palco si alterneranno artisti come The Kolors, Albertino, Sud Sound System, Antonio Castrignanò & Taranta Sounds, insieme a numerosi altri protagonisti della scena musicale contemporanea e ai nuovi talenti come Welo, SiaKa e Ipergalattici, offrendo un programma pensato per coinvolgere pubblici di ogni età.

Birra e Sound 2026 si conferma così molto più di un festival: è un luogo di incontro dove musica, cultura birraria, gastronomia, intrattenimento e valorizzazione del territorio convivono in un’unica grande esperienza. Un progetto che continua a mettere al centro le persone, la forza della collaborazione e il valore del “noi compiuto, ma rinnova una promessa per il futuro: continuare a innovare senza dimenticare le proprie origini, accogliere nuove comunità senza perdere la propria identità e trasformare ogni edizione in un’esperienza”, perché i risultati più importanti nascono sempre dalla capacità di costruire insieme.

Una festa accessibile al 100%: per tutta la durata della manifestazione saranno attivi numerosi servizi dedicati alle persone disabili, come la prenotazione online con rilascio del pass gratuito, help desk e info point accessibile, parcheggi e aree riservate, accoglienza e assistenza con operatori specializzati, ausili per la mobilità, tavoli riservati, segnaletica dedicata e accesso facilitato.

Inoltre, in tre serate saranno presenti performer LIS per la traduzione in Lingua dei Segni Italiana, saranno disponibili menù in Braille per le persone non vedenti e un percorso sensoriale con cuffie silent, aperto a tutti.

Al termine dell’evento verranno raccolti i feedback dei partecipanti, con l’obiettivo di migliorare costantemente i servizi offerti.

Il ventesimo anniversario non celebra soltanto il percorso compiuto, ma rinnova una promessa per il futuro: continuare a innovare senza dimenticare le proprie origini, accogliere nuove comunità senza perdere la propria identità e trasformare ogni edizione in un’esperienza capace di emozionare, unire e lasciare un ricordo destinato a durare nel tempo.