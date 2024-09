Presentato al MiC il Premio Letterario Isola d’Elba 2024

La serata finale è in programma il 7 settembre al Teatro Napoleonico dei Vigilanti Renato Cioni, a Portoferraio (LI)

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione della 52esima edizione del Premio Letterario Internazionale Elba – Raffaello Brignetti.

La prestigiosa sede del Ministero della Cultura ha ospitato l’evento, che ha visto la partecipazione del Direttore del Centro per il libro e la lettura, Luciano Lanna, del Presidente del Comitato Organizzatore del Premio, Roberto Marini, del Presidente della giuria, Gino Ruozzi, e del giornalista Attilio Romita, che ha moderato l’incontro.

Si sono dati tutti appuntamento per la serata finale del Premio si terrà sabato 7 settembre al Teatro Napoleonico dei Vigilanti Renato Cioni, a Portoferraio (LI) alle ore 21:30, durante la quale verrà proclamato il ‘supervincitore’ tra i tre finalisti: Donatella Di Pietrantonio con il romanzo ‘L’età fragile’, Einaudi, Antonio Franchini con ‘Il fuoco che ti porti dentro’, Marsilio, e Alberto Riva con ‘Ultima estate a Roccamare’, Neri Pozza.

L’evento sarà un’occasione per celebrare la cultura e le tante novità previste, tra cui il Premio alla Carriera assegnato al Maestro Uto Ughi.

Verrà assegnato anche un riconoscimento speciale a FS Sistemi Urbani, Gruppo FS Italiane, per il libro ‘Scali Milano. Costruire la trasformazione’, curato in collaborazione con PPAN, per il suo contributo alla rigenerazione urbana nella città di Milano.

Roberto Marini, Presidente del Comitato Organizzatore del Premio, ha dichiarato: