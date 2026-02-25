Presentato a Sanremo il Teatro Comunale Peppe Vessicchio di Cardito

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Il Teatro come opportunità, come terapia per un territorio a rischio. Un seme di cultura, di legalità, di bellezza, celebrando il teatro, la musica e una delle sue figure artistiche più rappresentative.

È nata a Cardito, a due km dal Parco Verde di Caivano e ad altrettanti dal Rione Salicelle di Afragola, la prima opera, il primo presidio culturale intitolato al celebre direttore d’orchestra recentemente scomparso: il nuovo Teatro Comunale ‘Peppe Vessicchio’, realizzato grazie a un finanziamento di 4 milioni di euro della Città Metropolitana di Napoli.

Periferie difficili, in cui l’esempio del Maestro, napoletano d’origine, che ha sempre tenuto saldo il legame con la sua terra, può costituire un’opportunità per recuperare tanti giovani a rischio devianza sulla via della cultura, della bellezza e della legalità.

E ora prende vita la programmazione delle attività, con eventi che riguarderanno i ragazzi delle scuole del territorio – dal teatro sperimentale alla teatroterapia, dallo studio di discipline come regia, scenografia, illuminotecnica, al cinema, alla danza e alla musica – e che prevedono un loro coinvolgimento finanche nel Premio Strega Giovani.

La presentazione è avvenuta questa mattina a Sanremo, a Casa Vessicchio, il nuovo spazio aperto alla creatività, alla formazione e alle arti dedicato al grande Maestro nella città dei fiori in occasione del Festival della canzone.

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli e Sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, ha affermato:

E la programmazione che stiamo mettendo in campo va proprio nella direzione che ci siamo prefissati: fare del Teatro, anche grazie al grande esempio del Maestro Vessicchio, uno strumento per combattere attivamente il disagio giovanile, offrendo ai ragazzi orizzonti futuri più solidi.

Sarà un punto di riferimento in sinergia con parrocchie, associazioni e scuole. Non sarà una cattedrale nel deserto, ma un centro polivalente aperto, dotato di tecnologie all’avanguardia, aree verdi e spazi inclusivi per i disabili.

Commosso il ricordo della figlia, Alessia Vessicchio:

Mio padre è sempre stato profondamente napoletano e fiero delle sue origini.

Si è sentito sempre il ragazzo di Pianura, un ragazzo del popolo, che grazie alla cultura e alla musica ha avuto la sua opportunità ed è diventato il grande Maestro che tutti abbiamo amato.

La cultura è l’unica opportunità nella vita, ma purtroppo non a tutti è dato averne. Il Teatro sarà proprio questo: cultura e opportunità in un territorio in cui c’è molto bisogno di spazi in grado di creare un’alternativa per i giovani, e non solo.

È un onore vedere intitolato a lui il Teatro di Cardito: inclusione e aggregazione sono valori che mio padre ha sempre sostenuto.