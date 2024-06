Presentato a Roma ‘Le stanze dell’Anima’ con Flora Vona e Samuel Peron

Il film sarà sugli schermi entro la fine dell’estate

Serata di musica, ballo, arte e, soprattutto, sogni nella splendida cornice della Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma, dove è stato presentato il lungometraggio ‘Le stanze dell’Anima’, diretto a quattro mani da Claver Salizzato e Patrizia Pistagnesi, facente parte anche del cast.

Un’anteprima assoluta per il nuovo lungometraggio prodotto da International Cinema e CF Management, scritto e interpretato dalla cantante e attrice Flora Vona, reduce da ‘Mia – Un sogno da vivere’ di Federico Moccia e che prosegue qui il suo percorso artistico atto ad unire cinema e musica.

La Vona, che in questi giorni ha oltretutto in uscita il suo nuovo singolo ‘Fame‘, è arrivata alla Casa del Cinema con 40 minuti di ritardo a causa dell’impegnativo trasloco della sua casa accompagnata dai genitori e lo zio Sandro, bodyguard per una sera, sfoggiando uno scintillante abito di pizzo, seta, tulle e Swarovski con tanto di strascico, creato apposta per lei da Luigi Auletta di Impero Couture, e una vaporosa acconciatura di Ridolfi e Santini.

Presenti il regista della pellicola Claver Salizzato e i coprotagonisti maschili, gli attori e ballerini Paolo Persi e Samuel Peron, quest’ultimo volto popolare della trasmissione televisiva Ballando con le stelle e appena tornato da L’isola dei famosi più conosciuta del piccolo schermo, in compagnia della sua dolce metà, Tania Bambaci, e del loro figlioletto Leonardo, biondissimo con due profondi occhioni azzurri.

Nel cast figurano anche Luciano Roman, Luigi Francescangeli, Noemi Oriolesi e Mattia Vitale.

Alla serata festosa hanno preso parte diversi nomi dello spettacolo, tra cui l’inviata sportiva Virginia Lepri, il regista Claudio Sestieri, l’attrice Carla Cogliandro, l’artista, regista, attivista Francesca Chialà, lo scrittore Samuel Montegrande, l’opinionista Jolanda Gurreri, Stefano Delli Colli, figlio del grande Tonino, Catello Masullo, Presidente del Cinecircolo Romano, lo sceneggiatore stracult Alessandro Monese e tanti altri.

Tutti gli occhi dei partecipanti e i numerosi obiettivi fotografici erano però puntati sul talentuoso cast, al servizio di una visione magica trasudante emozioni in note e splendide coreografie.

Molti applausi e riscontri positivi al termine della proiezione non fanno che accrescere l’attesa nei confronti del film, ufficialmente sugli schermi entro la fine dell’estate.