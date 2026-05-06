Presentato a Palazzo San Giacomo lo ‘Sport Kids Festival’

Il 16 maggio Piazza Municipio diventa la capitale dello sport per i più piccoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuta questa mattina presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo la conferenza stampa di presentazione della terza edizione dello ‘Sport Kids Festival’.

L’evento, in programma sabato 16 maggio in Piazza Municipio, è stato illustrato alla presenza delle istituzioni e degli organizzatori, confermandosi come uno dei pilastri del programma di Napoli Capitale Europea dello Sport.

Durante l’incontro sono intervenuti l’Assessore alla Partecipazione Attiva Carlo Puca, la Coordinatrice regionale di Sport e Salute Francesca Merenda e i promotori dell’iniziativa, Tommaso Conte e Rossella Montagna della Polisportiva One Line.

Ha moderato l’incontro la giornalista Veronica Caprio.

Carlo Puca, Assessore alla Partecipazione Attiva e all’Immagine della Città, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di ospitare in una delle piazze più iconiche di Napoli un evento che parla direttamente alle famiglie e ai cittadini di domani. Lo Sport Kids Festival non è solo gioco, ma una vera lezione di partecipazione attiva e inclusione. Portare lo sport in piazza significa rendere la città più accessibile e vivibile, promuovendo un’immagine di Napoli dinamica, sana e attenta al benessere delle nuove generazioni.

Il Festival offrirà un percorso multidisciplinare gratuito: dal tiro con l’arco al baskin, dalle arti marziali alla sicurezza stradale.

Fondamentale la sinergia con l’ASL Napoli 1 Centro, che sarà presente con stand informativi per sensibilizzare genitori e figli sull’importanza della corretta alimentazione e della lotta alla sedentarietà.

Dettagli dell’evento:

• data: sabato 16 maggio

• luogo: piazza Municipio, Napoli

• orario: dalle ore 10:00, Villaggio aperto tutto il giorno

• ingresso: gratuito per tutti.

L’iniziativa gode del patrocinio di Comune di Napoli, Sport e Salute, CONI, ASL Napoli 1 Centro e Università Parthenope, avvalendosi, inoltre, del supporto della Fondazione Cannavaro Ferrara e della Fondazione Domenico Cirillo.